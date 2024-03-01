Токио, 1 марта, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Япония дополнила перечень санкций против России из-за ситуации на Украине. В официальном вестнике японского кабмина указано, что новые ограничения коснулись 12 физических лиц и 36 организаций.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Предусматривающие заморозку активов персональные санкции ввели против уполномоченной по правам ребёнка в Калужской области Ирины Агеевой, её коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой, а также уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.

Кроме того, под рестрикции попали председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артём и другие.

Среди организаций санкции коснулись НПО «Базальт», Объединенной судостроительной корпорации, концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК», компании «Ангстрем», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор». Также экспортные ограничения введены против компаний «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника».

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля глава японского правительства Фумио Кисида в ходе онлайн-переговоров лидеров G7, прошедших под председательством Италии, призвал союзников проявить всестороннюю солидарность в поддержке Украины и в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость введения дополнительных ограничений против России, поскольку такой шаг, по мнению Кисиды, позволит быстрее достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.

Директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак 22 февраля на брифинге заявила, что российская экономика удивила силой своего роста, несмотря на санкции.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в своё развитие.

Санкции повлияли на Россию, но по итогам 2023 года экономика, реальные доходы населения и инвестиции выросли, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.