Москва, 20 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Реестр многодетных семей заработает в России с 1 июля 2024 года, сообщил 20 марта глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Начиная с 1 июля 2024 года у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране», — заявил министр на совместном заседании комитетов в Госдуме по труду, социальной политике и делам ветеранов и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Так, реестр позволит упростить процедуру взаимодействия многодетных семей с госструктурами, которые занимаются назначением льгот.

Минтруд также разработал единую форму удостоверения многодетной семьи. Проект соответствующего постановления правительства представили на общественное обсуждение. Так, удостоверение можно будет использовать для получения региональных мер поддержки внутри субъекта, им также можно будет пользоваться в поездках по стране при посещении учреждений культуры.

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин отметил, что поддержка семей с детьми — фундаментальный нравственный выбор. Президент поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. Глава государства отметил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.

Среди других мер, озвученных Путиным, значится продление семейной ипотеки до 2030 года при сохранении ее базовых параметров. Льготная ставка кредита для семей с детьми останется прежней — 6%.

Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. В конце ноября 2023 года он подписал соответствующий указ. Президент отметил, что поддержка семей — одна из приоритетных задач государства, и в этом году объём поддержки только увеличится. В январе глава государства также подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи — семьи с тремя и более детьми.