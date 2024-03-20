Москва, 20 марта, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление минобороны Франции об отсутствии планов отправлять войска на Украину.

Geovien So/Global Look Press

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — заявила дипломат в Telegram-канале.

Как отметила Захарова, Париж отрицает озвученные директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным сведения о присутствии французских военных на Украине и готовности направить в эту страну военный контингент численностью две тысячи человек.

Вечером 19 марта Нарышкин заявил, что, по поступившим в СВР данным, французский контингент для отправки на Украину уже готовится. Он добавил, что на первоначальном этапе он составит порядка 2000 человек. В этой связи Нарышкин подчеркнул, что воинский контингент станет приоритетной легитимной мишенью для Вооружённых сил России, и его ждёт та же судьба, что и всех французов, когда-либо приходивших в Русский мир с мечом.

В тот же день министерство обороны Франции в социальной сети Х (бывшая Twitter) стало отрицать слова Нарышкина.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск ЕС на Украину. Однако позднее он пояснил, что в Париже не рассматривают вопрос об отправке в ближайшее время военнослужащих на Украину. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки военнослужащих на Украину конфликт России и НАТО станет неизбежным.