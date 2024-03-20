Благовещенск, 20 марта, 2024, 09:50 — ИА Регнум. К месту проведения поисково-спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области, где произошёл обвал горной породы и остаются 13 шахтёров, направили дополнительные силы. Об этом 20 марта сообщил заместитель главы регионального МЧС Анатолий Супруновский.

Кадр из видео

Спецборт с группировкой спасателей вылетел из аэропорта Новокузнецка в Благовещенск.

«Самолет МЧС России доставит к месту аварии в Приамурье 30 человек, среди которых горноспасатели, шахтовые специалисты и группа инженеров», ― уточнил замминистра.

Как отметил губернатор региона Василий Орлов, это горные спасатели, которые специализируются именно на таких ЧС, какая произошла в Приамурье, и имеют колоссальный опыт. Он отметил, что специалистов такого уровня на Дальнем Востоке практически нет.

«Эта шахта отличается от кузбассовских шахт. Там угольные разработки, у нас — золото, но характер работы одинаков», — пояснил глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, борт добавит аварийно-спасательное оборудование. Это насосы высокой производительности для откачки воды мощностью 750 и 180 кубометров в час, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля. Также в арсенале специалистов прибор, так называемый «видеоглаз», который опускается на глубину до 300 метров и позволяет обследовать недоступные места горных выработок.

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Как сообщало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Пионер» на золотодобывающем прииске в Зейском округе произошло 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек.

На руднике идут спасательные работы, которые осложняются поступлением воды. Задействованы около 200 спасателей. На территории Амурской области в связи с происшествием ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Орлов взял ситуацию под личный контроль.

Президент России Владимир Путин утром 19 марта получил доклады о ситуации на руднике «Пионер» и поручил принять меры по спасению шахтёров.

Орлов 20 марта сообщил, что связь с горняками, которые находятся в шахте на глубине около 120 метров, по-прежнему отсутствует, поэтому по рекомендации специалистов из Кузбасса приняли решение пробурить скважину на месте обвала породы.

Буровую установку доставили из Благовещенска, а необходимые детали привезли с Покровского рудника. Специалисты уже приступили к работам, они планируют забуриться на глубину 265 метров.

Спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов, откачали около 500 кубометров воды и пульпы.

По факту обрушения породы в шахте на руднике «Пионер» возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ. В рамках дела на предприятии изъяли необходимую документацию, следователи опрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего.