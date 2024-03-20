Благовещенск, 20 марта, 2024, 06:41 — ИА Регнум. На месте обвала шахты на руднике «Пионер» в Амурской области работают свыше 200 спасателей. Об этом в среду, 20 марта, заявил губернатор региона Василий Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Сейчас на месте происшествия работает более двухсот спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Также глава региона сообщил, что за сутки спасателям удалось расчистить около 90 метров завала, продолжается откачка воды и пульпы. При этом связь с оказавшимися под завалами по-прежнему отсутствует.

Как передавало ИА Регнум, обрушение породы на золотодобывающем прииске в Амурской области произошло в понедельник, 18 марта. По информации региональной прокуратуры, под завалами, по предварительным данным, оказались 15 человек. В связи с произошедшим на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Орлов взял ситуацию на личный контроль и заявил, что спасательные работы начались в первые минуты после происшествия.

В ночь на 19 марта из Хабаровского края в Амурскую область для оказания поддержки вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации на руднике «Пионер». Глава государства поручил принять меры по спасению оказавшихся под завалами шахтёров.