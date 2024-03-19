Москва, 19 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России в Германии. Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему, заявила 19 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём Telegram-канале.

IMAGO/Dirk Sattler/Global Look Press

«А Путин и там победил на выборах. Они хотели как хуже, а получилось по-нашему», — заявила дипломат.

Как уточнила Захарова, Запад бросил все силы, чтобы создать антироссийскую истерию вокруг посольства страны в Берлине. Эта точка должна была стать эпицентром ненависти и злобы в отношении российского государства. В Берлине запугивали живущих там соотечественников, использовали антироссийскую пропаганду, оскорбительные плакаты и фейки.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за действующего главу государства проголосовали порядка 76 млн россиян.

На зарубежных избирательных участках Путин также одержал убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами Российской Федерации за него проголосовали более 70% избирателей. Выборы ознаменовались высокой явкой среди россиян за рубежом.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, приведя данные по 199 участкам на утро 18 марта, за пределами России проголосовали более 372 тыс. человек, и это беспрецедентные цифры. МИД 17 марта опубликовал фотографии и видеозаписи из множества городов мира с длинными очередями россиян, стремящихся принять участие в выборах. Западные страны, закрывая российские консульства и высылая дипломатов, пытались помешать гражданам России участвовать в выборах, добавила дипломат.

При этом власти некоторых стран оказывали давление и старались препятствовать волеизъявлению россиян. Активизировались и фейки от так называемой оппозиции. Несмотря на это, на зарубежных избирательных участках Путину также удалось одержать убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами страны его поддержали более 70% избирателей.