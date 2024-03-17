Москва, 18 марта, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Рекордно высокая явка избирателей на прошедших с 15 по 17 марта выборах президента России связана с драматическими событиями, которые переживает страна. Об этом сказал журналистам действующий глава государства Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией», — ответил на вопрос о том, с чем связана высокая явка избирателей, лидирующий в голосовании Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, на третьей позиции Владислав Даванков («Новые люди») с 3,99% голосов. Замыкает таблицу кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12% голосов.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Владимир Путин в ночь на 18 марта в своём избирательном штабе поблагодарил россиян за поддержку и доверие, а также за участие в выборах.