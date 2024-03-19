Москва, 19 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Сделанные представителями западных властей недавние провокационные заявления о возможности терактов в России нацелены на запугивание и дестабилизацию общества. Об этом 19 марта на коллегии ФСБ заявил президент Владимир Путин.

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«Всё это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», ― пояснил глава государства.

Путин отметил, что Запад в своё время активно использовал в собственных интересах трансграничные радикальные террористические группировки и поощрял их агрессию, направленную в сторону России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин отметил грамотные и чёткие действия сотрудников ФСБ в 2023 году по всем направлениям. Он заявил, что они стояли на страже конституционного строя и выполняли задачи в зоне проведения спецоперации. Российский лидер также обратил особое внимание на действия органов по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп ВСУ.

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Путин также поручил ФСБ вместе с другими российскими спецслужбами и правоохранителями серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Глава государства уточнил, что Россия имеет дело с сильным и опасным противником, в арсенале которого имеются широкие информационные, технические и финансовые возможности.

Кроме того, российский лидер отметил, что работа по борьбе с попытками Запада подорвать развитие России требует системной работы по всем направлениям — в экономике, в культуре, социальной сфере, в укреплении государственных и общественных институтов.