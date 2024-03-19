Москва, 19 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности в 2023 году стояли на страже конституционного строя и выполняли задачи в зоне проведения спецоперации. Об этом 19 марта на коллегии ФСБ заявил президент России Владимир Путин.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Глава государства назвал действия спецслужб грамотными.

«В 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, чётко действовали по всем своим направлениям», ― сказал Путин.

Он обратил особое внимание на действия органов по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника.

Также президент поблагодарил личный состав ФСБ за патриотизм и мужество, которые в том числе проявили в Новороссии и в Донбассе.

Он заверил, что Россия всегда будет помнить тех из них, кто пал при исполнении долга, и пообещал, что семьи погибших сотрудников спецслужбы получат поддержку.

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Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Сотрудники спецслужб 18 марта задержали в Крыму россиянку, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге. Теракт она готовилась осуществить в Симферополе по заданию украинских спецслужб.

16 марта задержали украинского агента, который планировал осуществить теракт на Транссибирской магистрали. На допросе он рассказал, что проходил обучение диверсионной деятельности в Киеве, после чего приехал в Россию через Молдавию и Турцию.

В Белгородской области 15 марта задержали россиянку. Она готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб.