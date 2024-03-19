Путин отметил грамотные действия сотрудников ФСБ в 2023 году
Москва, 19 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности в 2023 году стояли на страже конституционного строя и выполняли задачи в зоне проведения спецоперации. Об этом 19 марта на коллегии ФСБ заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал действия спецслужб грамотными.
«В 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, чётко действовали по всем своим направлениям», ― сказал Путин.
Он обратил особое внимание на действия органов по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника.
Также президент поблагодарил личный состав ФСБ за патриотизм и мужество, которые в том числе проявили в Новороссии и в Донбассе.
Он заверил, что Россия всегда будет помнить тех из них, кто пал при исполнении долга, и пообещал, что семьи погибших сотрудников спецслужбы получат поддержку.
Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Сотрудники спецслужб 18 марта задержали в Крыму россиянку, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге. Теракт она готовилась осуществить в Симферополе по заданию украинских спецслужб.
16 марта задержали украинского агента, который планировал осуществить теракт на Транссибирской магистрали. На допросе он рассказал, что проходил обучение диверсионной деятельности в Киеве, после чего приехал в Россию через Молдавию и Турцию.
В Белгородской области 15 марта задержали россиянку. Она готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб.