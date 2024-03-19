Москва, 19 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Борьба с попытками Запада подорвать развитие России требует системной работы по всем направлениям, заявил 19 марта президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие требуют от нас системной, последовательной работы», — заявил глава государства на расширенном заедании коллегии.

Как уточнил президент, системная работа требуется в экономике, в технологиях, в культуре, в социальной сфере, в укреплении государственных и общественных институтов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября 2023 года Путин заявил о попытках расколоть Россию извне, в том числе изощрёнными технологиями. Тогда президент отметил, что во время одной из недавних рабочих встреч он касался вопроса попыток использования обострения ближневосточного конфликта против России с целью дестабилизировать многонациональное общество. Президент пояснил, что для этого применяют самые разные средства — и ложь, и провокации, и изощрённые технологии психологической и информационной агрессии.