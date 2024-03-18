Москва, 18 марта, 2024, 09:38 — ИА Регнум. В голосовании на выборах президента России за рубежом приняли участие 372 тыс. человек, что является беспрецедентным. Об этом 18 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Marco Ottico/LaPresse via AP/ТАСС Люди в очереди на избирательный участок в посольстве России в Милане

«Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> На момент 08:30 по московскому времени, по предварительным данным, в выборах приняли участие 372 779 человек, но это неокончательные данные», — сказала она.

По словам дипломата, на некоторых из зарубежных избирательных участков наблюдался «огромный ажиотаж», что, по её словам, произошло в том числе из-за того, что в недружественных странах целый ряд российских генконсульств закрыли.

«Это генконсульства там, где большая диаспора, в частности в Германии, где вчера люди стояли буквально до ночи, потому что несколько генеральных консульств с большим количеством проживающих в этих городах россиян именно в конце 2023 года были официальным Берлином закрыты», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 марта статс-секретарь — замглавы МИД России, председатель комиссии МИД РФ по выборам Евгений Иванов заявил, что все провокации в ходе выборов президента на избирательных участках за рубежом удалось купировать. По его словам, это удалось сделать благодаря умелым действиям служб безопасности российских загранучреждений, включая случаи с привлечением местных правоохранителей.

Ранее в этот же день внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографии и видеозаписи из множества городов мира с длинными очередями россиян, желающих принять участие в выборах президента России. Как отмечала Захарова, закрывавшие консульства России и высылавшие дипломатов страны Запада не смогли помешать россиянам участвовать в выборах.