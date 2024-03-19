Москва, 19 марта, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Политика Запада привела к тому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет об угрозе скорой войны с Азербайджаном, заявила 19 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

CHRISTOPHE PETIT/TESSON POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон

«До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело», — заявила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что заявление Пашиняна не связано с Россией, и назвала высказывание исключительной компетенцией властей в Ереване и результатом их консультаций с западными партнёрами.

Ранее, 18 марта, Пашинян на встрече с жителями Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл, то в конце недели может начаться война. До этого премьер Армении заявлял, что Азербайджан требует как можно скорее передать под его контроль четыре села-эксклава советских времен, прилегающих к Тавушской области, которые перешли под контроль Армении в результате боевых действий в 90-е годы.

Историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, комментируя конфликт на границе Азербайджана и Армении, в беседе с ИА Регнум заявил, что конечной целью событий армяно-азербайджанского конфликта может быть ликвидация армянской государственности. Политолог подчеркнул, что власти в Армении пытаются опереться на западные силы, как видно, неспособные стать реальной защитой и гарантом мира в регионе.

В феврале Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном в настоящее время является «немыслимым». Госпогранслужба Азербайджана 13 февраля объявила о проведении на границе с Арменией военной операции в ответ на якобы имевший место обстрел.

На фоне обострения ситуации в регионе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля призвал Баку и Ереван к сдержанности.