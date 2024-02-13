Москва, 13 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Россия призывает Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения ситуации, заявил 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

«Безусловно, это тревожные новости, которые ведутся с линии соприкосновения, обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать других действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что Москва будет «очень внимательно» следить за ситуацией.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении.

Там добавили, что в результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населённого пункта, откуда 12 февраля, по данным Госпогранслужбы Азербайджана, «армянские военные обстреляли позиции войск государственной пограничной службы республики».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Азербайджана на участке Неркин-Ханда Сюникской области погибли четыре военных.