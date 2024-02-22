Ереван, 23 февраля, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Мир между Арменией и Азербайджаном в настоящее время вплетется «немыслимым». Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

Иван Шилов ИА Регнум Азербайджан, Армения, конфликт

«Если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном», а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим», — сказал премьер-министр.

Он также назвал очень высокой вероятность новой атаки Баку против Еревана на фоне заявлений азербайджанских властей. Пашинян отметил, что ранее армянская сторона потребовала расследования в связи с недавней атакой сил Азербайджана. В ответ на это, по словам премьер-министра, Баку просто пользуется ситуацией в своих целях.

«Азербайджан использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику», — добавил глава армянского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана объявила о провидении на границе с Арменией военной операции в ответ на якобы обстрел со стороны соседнего государства. В Баку отметили, что в рамках операции был полностью разрушен боевой пост армянской армии, откуда 12 февраля, как утверждают азербайджанские власти, велся огонь.

В Ереване в свою очередь уточнили, что в результате военной операции Азербайджана погибли по меньшей мере четверо военнослужащих Вооружённых сил Армении.

13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения ситуации. Он подчернул, что Москва продолжит тщательно следить за ситуацией.