Берн, 18 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Пекин может принять участие в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Такая возможность сейчас рассматривается. Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил посол КНР в Берне Ван Шитин.

Артем Иванов/ТАСС

«Мы внимательно следим за конференцией по Украине, которая организуется в Швейцарии, и рассматриваем возможность участия», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин выступает за продвижение мирных переговоров и всегда был привержен этому. При этом, указал Шитин, над прекращением конфликта должны работать все стороны. Поэтому, чтобы предотвратить возможную эскалацию конфликта, необходимо поддержать Россию и Украину в скорейшем возобновлении прямого диалога, добавил посол.

Дипломат отметил, что односторонние санкции в отношении России не помогают завершить конфликт, а только создают новые проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля МИД Швейцарии информировал, что к лету в стране запланировали провести саммит по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом просили руководители киевского режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 февраля заявил, что у Москвы больше нет доверия к Берну как к возможному посреднику в урегулировании кризиса на Украине. Причина в том, что Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию, отступив от основополагающих принципов нейтральности, пояснил глава МИД.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта на Украине должна предшествовать отмена указа главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего диалог с Москвой. Она добавила, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение.

При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн планирует пригласить Москву к участию в переговорах по украинскому конфликту.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что российская формула мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта должна включать в себя признание Киевом поражения в военном конфликте, полную и безоговорочную капитуляцию и принятие временным украинским парламентом акта о воссоединении её территорий с Россией.