Берн, 14 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Государство с нейтральным статусом — Швейцария примет участие в 24 военных учениях со странами, которые входят в блок Североатлантического альянса в 2024 году. Шесть из них проведут по линии программы НАТО «Партнёрство ради мира», сообщил Федеральный совет страны.

John Moore / Global Look Press

«На 2024 год объявлено о 24 учебных мероприятиях, включая шесть по программе «Партнёрство ради мира». 18 учений запланированы на двустороннем уровне с рядом государств: четыре в Швейцарии и четырнадцать за рубежом», — отметило правительство Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военные учения НАТО Nordic Response, которые запланированы в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции, могут привести к эскалации и не останутся без ответа со стороны России. Она назвала их милитаристскими действиями и добавила, что учения наносят ущерб безопасности самой Норвегии, лишая страну независимости и суверенитета.

Военные учения Североатлантического альянса Nordic Response пройдут с 4 по 15 марта 2024 года. Ожидается, что в манёврах примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Они станут частью учений НАТО Steadfast Defender ― 2024, которые начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. В блоке для них создали легенду, согласно которой на одну из его стран нападает государство с востока.