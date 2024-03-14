Москва, 14 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Российская формула мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта должна включать в себя признание бывшей Украиной поражения в военном конфликте, полную и безоговорочную капитуляцию и принятие временным парламентом бывшей Украины акта о воссоединении её территорий с Россией, написал 14 марта в своём Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина / РИА Новости

Комментируя так называемую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского и планы проведения «мирной конференции» в Швейцарии, Медведев отметил, что воли бывшей Украины к реальным переговорам не просматривается. Россия должна предложить свою формулу, отметил зампред Совбеза.

Он перечислил семь пунктов, которые должны войти в эту форуму.

«Признание бывшей (далее — б.) «Украиной» поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. «Украины» в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. «Украины» и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем», — гласит первый пункт.

Другие пункты формулы предполагают признание международным сообществом нацистского характера киевского режима, проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти бывшей Украины, констатация ООН утраты бывшей Украиной международной правосубъектности, отставка всех органов власти киевского режима и проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории бывшей Украины.

Этот временный парламент должен принять законы о выплате компенсаций России, официально признать, что вся территория бывшей Украины — это территория России, принять акт о воссоединении территорий с Россией, после чего провести самороспуск. ООН, в свою очередь, должна признать акт воссоединения, отметил Медведев.

«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнёров», — добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку он будет посвящён продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, ведь это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, отметила Захарова.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. В ином случае СВО будет продолжена.