Москва, 13 февраля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. У Швейцарии не получится навязать своё посредничество по украинскому конфликту из-за отсутствия доверия со стороны Москвы. Об этом 13 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Александр Щербак/ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров

«Ну какие тут посреднические услуги будут. Они, кстати, пытаются навязывать своё посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал Лавров.

Он добавил, что Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию, отступив от основополагающих принципов нейтральности.

Как передавало ИА Регнум, президент Швейцарии Виола Амхерд после встречи 15 января с главой киевского режима Владимиром Зеленским объявила о планах провести «мирную конференцию», на которой будут на международном уровне обсуждать ситуацию на Украине. Она сообщила, что выполняет просьбу Зеленского.

Комментируя эти планы Киева и Берна, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что швейцарские власти показали желание учитывать только позицию Киева при рассмотрении вопроса Украины. По этой причине Россия уже не рассматривает Швейцарию как возможного посредника в урегулировании украинской проблемы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что готовность Швейцарии организовать конференцию по «формуле мира» Зеленского вызывает недоумение. Она констатировала, что в итоговой версии Стратегии внешней политики Швейцарии на период 2024–2027 годов, утверждённой 31 января, сохранены все враждебные по отношению к России формулировки.