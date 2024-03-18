Тель-Авив, Израиль, 18 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил мировое сообщество в потере памяти и совести. Перед заседанием с правительством он напомнил о нападении движения ХАМАС в октябре 2023 года, при котором, по данным Тель-Авива, погибли 1,2 тыс. человек и оказались в заложниках ещё около 240.

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Так быстро вы забыли о 7 октября, самой страшной резне, совершённой против евреев со времен холокоста? Так быстро вы готовы отказать Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС?» — задался вопросом политик.

По мнению Нетаньяху, отдельные представители мирового сообщества несправедливо обвиняют Израиль, желая организовать переворот в стране. Власти намерены противостоять усиливающемуся давлению, особенно со стороны Вашингтона, добавил премьер, слова которого привело издание Financial Times.

ХАМАС против Израиля

Палестино-израильский конфликт тянется не одно десятилетие. По решению ООН при поддержке СССР в 1947 году определили создание государств Израиля и Палестины, но создали лишь израильское, которое в свою очередь не освободило полностью палестинские территории.

Конфликт вновь обострился 7 октября 2023 года с ракетным ударом ХАМАС по Израилю и захватом нескольких населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары и объявил о начале операции «Железные мечи». Нетаньяху заявил о вхождении страны в статус войны, и вскоре стало известно об израильских планах на наземную военную операцию на территории сектора Газа. Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронан Бар взял на себя ответственность за пропуск атаки ХАМАС и признал, что ведомство не смогло заблаговременно предотвратить нападение.

Позднее в ходе боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС и распространила видеозапись удара по зданию в Газе. От мощного ракетного удара пострадала больница «Аль-Ахли» в Газе. ХАМАС заявило, что за атакой стоит Израиль, ЦАХАЛ обвинила в случившемся палестинский «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в России). В процессе всех заявлений и ведения боевых действий представители Израиля признавали, что у них нет плана на послевоенное будущее Газы.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ужасными методы Израиля в войне против ХАМАС, включающие уничтожение жилых кварталов в секторе Газа. Глава МИД подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие и обеспечить безопасность населения.

Кто такие ХАМАС

Движение ХАМАС — палестинская исламистская политическая военная организация со штаб-квартирой в секторе Газа. Военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», отвечающие за атаки на Израиль.

ХАМАС основали в 1987 году на базе благотворительных организаций, первым лидером движения был шейх Ахмед Ясин. Представители ХАМАС выступали за радикальное противостояние Израилю и за исламское арабское государство на всей территории Израиля и сектора Газа. К июню 2007 года ХАМАС стал безраздельным властителем в секторе Газа, что привело к обострению конфликта с Израилем и экономической блокаде Газы. По состоянию на 2024 год движением управляет множество руководящих органов с разделёнными функциями.