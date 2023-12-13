Москва, 13 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Россия считает неприемлемыми методы ведения войны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с палестинским движением ХАМАС, включающим уничтожение жилых кварталов в секторе Газа, заявил 13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сравниваются с землёй кварталы, погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, с каждым днём эта цифра увеличивается, из них две трети — это женщины и дети. Ситуация ужасная», — сказал он.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин сразу осудил террористические атаки боевиков ХАМАС, совершённые 7 октября и приведшие к огромному числу жертв среди мирных жителей Израиля. При этом Москва также считает недопустимыми ответные меры Тель-Авива, в ходе которых больше всего страдает палестинское гражданское население, добавил глава МИД.

Кроме того, Лавров усомнился в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявившего, что соотношение среди погибших террористов и мирных жителей составляет один к одному. Лавров указал на то, что в это трудно проверить, так как в секторе Газа опасном в том числе для сотрудников ООН, уже погибло порядка 100 представителей организации.

Министр подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие и обеспечить безопасность мирного населения.

Как сообщало ИА Регнум, Генассамблея ООН 12 декабря приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить бои в секторе Газа, освободить всех заложников и обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав. Документ поддержали 153 страны, в том числе Россия. Против были 10 государств, в том числе США и Израиль.

Официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк от лица движенияпоприветствовал резолюцию. Он также призвал международное сообщество добиться от Израиля исполнения этого документа и прекращения этнических чисток на палестинской территории.