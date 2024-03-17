Москва, 17 марта, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Вячеслав Даванков («Новые люди») назвал несомненной победу Владимира Путина на президентских выборах.

Известия/Кристина Кормилицына Владимир Путин

«Посмотрели первые предварительные итоги, но они у нас и до этого не вызывали сомнений, поскольку я проехал 29 регионов, видел поддержку. Без сомнений, конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

Действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин по состоянию на 21:07 мск набирает 87,97% голосов избирателей на выборах президента России после обработки 24,4% протоколов. Таковы первые опубликованные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%.

Явка к 21:00 мск 17 марта составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 94%.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.