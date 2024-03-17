Москва, 17 марта, 2024, 21:00 — ИА Регнум. В России в 21:00 мск с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах, последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

Станислав Красильников / РИА Новости

Первые участки закрылись на Дальнем Востоке — Чукотке, Камчатке, Сахалине, Магаданской области. Подсчёт голосов начался в Иркутской области, Приангарье и Бурятии.

В 20:00 мск избирательные участки закрылись в Москве и на всей территории Центральной России. Одновременно со столичными прекратили работу участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки открылись 15 марта по всей стране. Голосование длилось три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдали около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Явка на 20:00 мск 17 марта составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 94%.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.