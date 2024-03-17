Москва, 17 марта, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Почти 8 млн потенциально опасных атак разного рода критичности было совершено на сайт Центризбиркома РФ начиная с 1 января. Об этом 17 марта сообщил член комиссии Игорь Борисов в информационном центре ЦИК.

Донат Сорокин/ТАСС

«С 1 января 2024-го зафиксировано на текущий момент почти 8 млн потенциально опасных воздействий, среднего-высокой степени критичности из сети Интернет на сайт ЦИК РФ, в том числе четыре целенаправленные DDoS-атаки в течение 14 минут», — рассказал Борисов.

По его словам, с начала голосования на выборах президента России до 15:00 мск 17 марта было зафиксировано более 19 тыс. потенциально опасных воздействий средней и высокой степени критичности на сайт ЦИК, в том числе девять целенаправленных DDoS-атак общей длительностью 38 минут.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что с начала голосования на выборах президента России система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак. Она отметила, что сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности.

Старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов сообщил, что атаки шли с IP-адресов Украины, Западной Европы и Северной Америки и были профессиональными, что указывает на работу специальных группировок.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что намерена обратиться в Совет Европы и ООН из-за кибератак на выборах.