Москва, 16 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Ресурсы выборов подверглись более чем 90 тыс. кибератак в первый день трёхдневного голосования. Все они были отражены, сообщил старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов 16 марта в ходе выступления по видеосвязи в Центризбиркоме РФ.

Донат Сорокин/ТАСС

Он отметил, что атаковать пытались ресурсы ЦИК и ДЭГ, портал «Госуслуг». При этом кибератак было в восемь раз больше, чем зафиксировано в 2023 году в Единый день голосования.

«Все атаки были отражены», — сказал представитель Ляпунов.

По его словам, атаки шли с Украины, с IP-адресов Западной Европы и Северной Америки. Это были профессиональные попытки, которые указывают на работу специальных группировок, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта заявила, что система видеонаблюдения на избирательных участках подверглась серьёзной DDoS-атаке. Благодаря тому, что российские специалисты подстраховались, атаку удалось быстро нейтрализовать.

Система видеонаблюдения на избирательных участках в Тюменской области в первый день голосования на президентских выборах подверглась сильнейшей кибератаке. По словам Памфиловой, работали профессионалы уровня спецслужб, а не «хакеры-анархисты», но система смогла справиться с угрозами.

В распространённом 11 марта сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России говорилось, что американские власти попытаются организовать кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России, а также сократить явку.