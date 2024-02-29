Москва, 29 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Участники СВО смогут получать в некоторых регионах ипотеку со льготной ставкой 2%, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Известия/ Константин Кокошкин

Условия будут такими же, как по действующим программам для жителей Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии, пояснил глава государства.

«Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», — сказал президент.

Кроме того, президент поручил предусмотреть особые условия программы семейной ипотеки для малых городов, а также регионов, где строится мало жилья.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию глава государства также анонсировал продление действия программы семейной ипотеки до 2030 года и продление на тот же срок выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

Президент также призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей и поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации.

Ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе и государстве, возглавлять регионы и крупные предприятия, поскольку именно они являются подлинной элитой России, сказал также Владимир Путин в ходе послания.

Кроме того, президент сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Она будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил глава государства. В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания.