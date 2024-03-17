Москва, 17 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и призвала певицу Лолиту Милявскую последовать её примеру. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Бизнес Online/ТАСС Ксения Собчак

«[Певец Филипп] Киркоров: заходит не в ту дверь. [Блогер Анастасия] Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь. Лолита, ты следующая», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Ивлеева проголосовала на выборах президента России. Блогер выложила фотографию с избирательного участка № 193 в Москве и сопроводила пост словами «Та самая дверь».

20 декабря 2023 года состоялась скандальная «голая» вечеринка Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Среди её гостей оказались такие известные личности, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. Фото и видео с мероприятия разошлись по Сети и вызвали волну критики. На фоне общественного возмущения её участникам начали отказывать в проведении концертов, а кадры с ними вырезали из новогодних телепрограмм. Киркоров в свою очередь отмечал, что попал на вечеринку по ошибке, войдя «не в те двери». Позже он спел об этом песню.