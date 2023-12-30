Москва, 30 декабря, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Организаторы концерта «Зимнее Show», намеченного на 1 января, исключили из числа выступающих на нём артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, сообщается на сайте площадки «Live Арена», где должно пройти мероприятие.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

Вместо них выступят певцы Хабиб и Burito, а также актриса Люся Чеботина. При этом фотографии Киркорова и Лолиты остались на афише мероприятия.

Помимо этого, остается в силе участие в концерте Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова. «Зимнее Show» должно пройти в формате классического новогоднего концерта.

Проблемы у Киркорова и Милявской начались после их участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Это событие вызвало широкий общественный резонанс.

Киркорова и Лолиту начали вырезать из эфиров новогодних программ на телеканалах. Они публично стали приносить свои извинения. 28 декабря появилась информация о пересъемке некоторых сцен из кинопремьеры «Иван Васильевич меняет всё!», в которой играл Киркоров.

28 декабря стало известно, что певец обратился в юридическую компанию Semenov & Pevzner из-за ситуации с отменой съёмок и концертов с его участием, а также угрозы потерять звание народного артиста России. При этом 29 декабря в Министерстве культуры РФ заявили, что Киркорова не будут лишать звания народного артиста.