Москва, 17 марта, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 17 марта киевский режим пытался атаковать Москву. Четыре беспилотника самолётного типа были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Так, в городском округе Домодедово были сбиты два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Также средствами ПВО был ликвидирован беспилотник в Раменском городском округе. Пострадавших нет.

Ещё один украинский дрон, летевший на Москву, уничтожен в Ступинском городском округе.

Во всех районах специалисты экстренных служб работают на местах падения беспилотников, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, на посёлок Октябрьский в Белгородском районе ночью 17 марта беспилотники украинских боевиков сбросили взрывные устройства. Район атаковали четыре дрона. После падения взрывных устройств в посёлке взрывами повреждены линии электро — и газоснабжения.

Также ночью 17 марта несколько беспилотников со стороны Украины пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Средствами ПВО они были сбиты, но в результате падения одного из них возник пожар.

При атаке беспилотника один из сотрудников завода погиб от сердечной недостаточности.

Киевский режим в ночь на 17 марта попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников Брянскую, Калужскую и Белгородскую области.

Центральная группировка российских войск поразила примерно 370 целей украинских формирований. Удары в том числе наносились по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками.