Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 17 марта, 2024, 04:35 — ИА Регнум. В ночь на 17 марта несколько беспилотников киевских боевиков пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Средствами ПВО они были сбиты, но в результате падения одного из них возник пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Атаку беспилотников ВСУ заглушили в 03:00 по местному времени.

Возгорание от беспилотника, упавшего на территории Славянского НПЗ, локализовали.

«В тушении пожара задействовано 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 50 человек и 14 единиц техники», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 17 марта повторная серия взрывов прогремела в Одессе. Сирены воздушной тревоги не умолкали в городе с 00:17 мск.

В ночь на 17 марта киевские террористы предприняли попытку совершить атаку на территорию Брянской области с помощью баллистической ракеты С-200.

В белгородском селе Глотово в ночь с 15 на 16 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Произошёл взрыв, машина загорелась. В момент удара в ней находились пять человек.

Безвозвратные потери украинской ДРГ в результате попыток прорваться через госграницу России в ночь на 16 марта, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, составили 60–70% от числа диверсантов. Из 2500 боевиков — 1700 были поражены.