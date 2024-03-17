Белгородская область, 17 марта, 2024, 06:04 — ИА Регнум. На посёлок Октябрьский в Белгородском районе ночью 17 марта беспилотники украинских боевиков сбросили взрывные устройства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, район атаковали четыре украинских дрона.

После падения взрывных устройств в посёлке взрывами повреждены линии электро — и газоснабжения. Пострадавших и погибших нет.

«В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов», — заверил Гладков в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 марта несколько беспилотников со стороны Украины пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Средствами ПВО они были сбиты, но в результате падения одного из них возник пожар.

При атаке беспилотника один из сотрудников погиб от сердечной недостаточности.

Пожар на заводе ликвидировали. Сотрудников эвакуировали.

Ежедневно российская армия уничтожает поставленные на Украину гаубицы CAESAR производства Франции. Об этом заявил в своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.