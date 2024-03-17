Москва, 17 марта, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Центральная группировка российских войск поразила примерно 370 целей украинских формирований. Удары в том числе наносились по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС России Александр Савчук добавил, что бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация совместно нанесли 50 ударов в районах Бердычей, Усманово, Очеретино и Керамика.

Возле Бердычей тяжёлые огнеметные системы поразили четыре опорных пункта.

Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих. Кроме того, ликвидированы два БТР, 15 автомобилей, самоходная артустановка AS-90 Braveheart, две гаубицы Д-20, две Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Минобороны подтвердили уничтожение пунктов временной дислокации боевиков в районе Одессы, а также цеха по сборке беспилотников в Сумской области. Помимо этого, ВС России ликвидировали живую силу и военную технику противника в 149 районах.

Британский эксперт Александр Меркурис признал, что ежедневно российская армия уничтожает поставленные на Украину гаубицы CAESAR производства Франции. По мнению аналитика, Париж вряд ли сможет укомплектовать боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы ВСУ повлиять на ход военных действий.

Применяемые в зоне СВО новейшие российские планирующие авиабомбы представляют угрозу для украинских военных, заявил бывший командир роты нацбата «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещён) политик и адвокат из Киева Игорь Лапин. Новый вид вооружения ВС РФ, по его словам, имеет превосходство по тактико-техническим характеристикам и может уничтожать укрепрайоны.