Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 17 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что с нефтеперерабатывающего завода, где 17 марта произошёл пожар в результате падения сбитого беспилотника ВСУ, эвакуировали сотрудников. Возгорание полностью ликвидировали.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Пожар, по словам Синяговского, на территории завода ликвидирован. Угрозы населённому пункту нет.

Работников вывели на безопасное расстояние.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае при атаке беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани один из сотрудников погиб.

По предварительной информации, причина смерти работника завода — сердечный приступ.

Других жертв и пострадавших нет.

В ночь на 17 марта несколько беспилотников киевских боевиков пытались атаковать НПЗ. Средствами ПВО они были сбиты, но в результате падения одного из них возник пожар.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. В Новокуйбышевске попытка атаки БПЛА на завод была пресечена, никто не пострадал.