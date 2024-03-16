Лондон, 16 марта, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Ежедневно российская армия уничтожает поставленные на Украину гаубицы CAESAR производства Франции. Об этом заявил в своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

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«Франция передала существенное количество гаубиц CAESAR Украине. Каждый день поступают сообщения о том, что все больше и больше таких установок уничтожаются россиянами на передовой», — сказал он, напомнив, что несколько дней назад подорвали ещё две самоходки.

Аналитик считает, что Париж вряд ли сможет укомплектовать боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы ВСУ повлиять на ход военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта при попытке проникнуть в Белгородскую и Курскую области были уничтожены более 100 боевиков украинских вооружённых формирований, шесть танков, самоходная артиллерийская установка CAESAR и 20 бронемашин противника. Также ликвидировали опорный пункт ВСУ, отметили в ФСБ России.

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз отметил, что Россия сокрушает Украину на поле боя за счёт своей промышленности и логистики. Одна часть поставляемых Западом средств куда-то исчезает, другая вообще не доходит до Украины, увеличивая численность погибших, добавил он. По словам чешского офицера, за два года конфликта Россия в 15 раз увеличила производительность своего ВПК, на Западе на это неспособны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие. В этом случае Париж становится противником Москвы, добавил представитель Кремля.