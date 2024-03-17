Москва, 17 марта, 2024, 03:01 — ИА Регнум. 17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. К концу второго дня свой гражданский долг исполнили более половины россиян. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России

По данным ЦИК, явка по итогам двух дней голосования составила 58,75%. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в 28 регионах поучаствовало 90% из более 4,67 млн заявившихся.

За рубежом досрочно проголосовали 62 791 избиратель в 41 стране.

Про организацию голосования внутри России положительно высказываются российские эксперты и международные наблюдатели, которые отмечают, что подготовка и проведение выборов организованы в соответствии с Конституцией, избирательным законодательством РФ и международными стандартами.

Иностранные наблюдатели из США, Франции, Сербии и других стран также высоко оценили техническую оснащенность избирательных участков, систем видеонаблюдения, а также формат многодневного голосования.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила, что с начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак — и портал наблюдения за ДЭГ — почти 30 тыс. атак.

Специалисты единодушно признали, что провокации и кибератаки, которые были зафиксированы в первые два дня голосования, исходили с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки.

«По профессионализму кибератак мы можем понимать, что работают самые профессиональные, специальные группировки», — заверил старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов.

Что касается залитых зелёнкой и краской бюллетеней в 20 регионах, то, по словам Памфиловой, указания этим «недалеким людям» шли из кол-центров с территории Украины и некоторых стран Европы.

«Все задержанные за порчу бюллетеней не уйдут от ответственности», — акцентировала глава ЦИК.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв также подчеркнул, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках «повлекут неминуемое и строгое наказание, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал порчу урн с бюллетенями приравнивать к государственный измене.

17 марта в России начался последний, третий день голосования на выборах президента. Первые избирательные участки в стране открылись в дальневосточных регионах в 08:00 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) и Мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ) не выявили во второй день выборов президента РФ серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о беспрецедентном давлении на российских избирателей, которые приехали проголосовать из Эстонии, на участке границы с Россией. По словам Москальковой, желающие проголосовать стоят по два часа в очереди на территории Эстонии, чтобы перейти границу. Она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию соотечественников за рубежом.

Большинство бюллетеней, которые оказались залиты в результате провокаций первого дня голосования, вполне могут быть учтены при подсчёте голосов 17 марта, заявил политолог Никита Тюков. Он пояснил, что, согласно ст. 73 ФЗ «О выборах Президента РФ», при подсчёте не учитываются бюллетени «неустановленного образца», что к залитым бюллетеням не относится.