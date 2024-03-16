Москва, 16 марта, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Большинство бюллетеней, которые оказались залиты в результате провокаций первого дня голосования, вполне могут быть учтены при подсчёте голосов 17 марта. Об этом заявил исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков, мнение которого приводит портал «Независимый общественный мониторинг».

Александр Пирагис/ РИА Новости

«Влитый в ящик пузырёк зелёнки вряд ли помешает определить волеизъявление гражданина», — заверил Никита Тюков, подкрепив свои слова ФЗ «О выборах Президента РФ».

По словам эксперта, в 20 разных российских регионах в результате провокаций были испорчены бюллетени, но они однозначно будут учтены при подсчёте.

Тюков уточнил, что, согласно ст. 73 ФЗ «О выборах Президента РФ», при подсчёте не учитываются бюллетени «неустановленного образца», что к залитым бюллетеням не относится.

«Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, от позиции «За» или «Против» (в случае, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 67 настоящего Федерального закона), или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате», — пояснил эксперт.

Таким образом, по словам Никиты Тюкова, законодательство однозначно регламентирует действия комиссии: бюллетень будет отложен в отдельную пачку, и по окончании сортировки члены УИК будут принимать отдельное решение о действительности всех вызвавших сомнение бюллетеней путём голосования.

На обратной стороне бюллетеня, добавил политолог, будут указаны причины признания его действительным или недействительным.

«Эта запись будет подтверждаться подписями не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью данной комиссии», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, злоумышленники, поджигающие избирательные участки, должны помнить, что их может ждать уголовная ответственность по статье о государственной измене, заявил 16 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.

Инциденты были зафиксированы на 29 участках в 20 регионах страны, было испорчено 214 бюллетеней, отметила Памфилова 16 марта. Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге.