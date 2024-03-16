Москва, 17 марта, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) и Мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ) не выявили во второй день выборов президента РФ серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Выборы

На момент открытия участков 16 марта на карту НОМ поступило более 39,5 тыс. сообщений, в основном информационного характера. Не обошлось без фейков и провокаций.

Исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков пояснил, что, помимо попыток порчи бюллетеней, к вечеру 16 марта начали появляться сообщения о минировании участков.

«Мы зафиксировали 11 таких сообщений. Телефонные террористы пытались сорвать выборы в Татарстане, Владимирской области, в Крыму, Севастополе, Ярославской, Саратовской, Вологодской, Белгородской и двух участках в Свердловской области», — уточнил эксперт.

При этом реальные террористические атаки были в приграничных регионах. Руководитель МРГ СПЧ Александр Точенов рассказал об обстрелах и попытках прорыва украинских боевиков в Белгородской области, где он наблюдает за выборами.

За два дня в области несколько раз объявлялся режим ракетной опасности, однако выборы продолжаются — общая явка превысила 70%.

«Несмотря на возникающие угрозы, жители не теряют настроя проголосовать, охрана действует организованно и чётко, члены комиссий после завершения режима возвращаются на рабочие места и продолжают работу», — сказал Точенов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о беспрецедентном давлении на российских избирателей, которые приехали проголосовать из Эстонии, на участке границы с Россией.

По словам Москальковой, желающие проголосовать стоят по два часа в очереди на территории Эстонии, чтобы перейти границу.

«Видно, что создана недружелюбная обстановка, но тем не менее люди идут и принимают участие в голосовании», — заверила омбудсмен.

Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию соотечественников за рубежом.

Представитель МРГ СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод выделил на фоне фейков, провокаций очень высокую явку.

В ходе стрима из Экспертного центра НОМ федеральный координатор ассоциации НОМ Алексей Песков подчеркнул, что общественники не фиксировали грубых нарушений, способных влиять на ход и итоги голосования.

Член общественного штаба в Новгородской области, эксперт НОМ Алексей Громский также заверил, что нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано.

«Общественный наблюдатель, помешавший провокатору залить ящик для голосования краской и спасший тем самым голоса избирателей, — пример для всех», — отметил Громский.

Как сообщало ИА Регнум, участие в выборах всей семьёй стало народной традицией россиян, заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя итоги двух дней голосования.

Большинство бюллетеней, которые оказались залиты в результате провокаций первого дня голосования, вполне могут быть учтены при подсчёте голосов 17 марта, заявил политолог Никита Тюков. Он пояснил, что, согласно ст. 73 ФЗ «О выборах Президента РФ», при подсчёте не учитываются бюллетени «неустановленного образца», что к залитым бюллетеням не относится.

Инциденты были зафиксированы на 29 участках в 20 регионах страны, было испорчено 214 бюллетеней, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова 16 марта. Уголовные дела по факту таких правонарушений на избирательных участках были возбуждены, в частности, в Москве и Петербурге.