Париж, 17 марта, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Париж в будущем может отправить своих военных для участия в наземных операциях на территории Украины, заявил в интервью газете Le Parisien президент Франции Эммануэль Макрон.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Возможно, в определённый момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придётся провести операции на месте, какими бы они ни были. <…> Мы обязаны готовиться к любым сценариям», — сказал Макрон.

Он добавил, что многие европейские страны полностью поддерживают позицию Франции. По мнению Макрона, было бы ошибкой не делать этого, но в любом случае каждый взял бы на себя ответственность, исходя из выбранной модели.

Такие операции могут понадобиться для противостояния российским войскам, пояснил лидер Франции.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон утверждал, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину.

В это же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что страны — участницы Евросоюза и Североатлантического альянса не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого политика, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

В мартовском интервью газете Politico глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать отправку войск в помощь ВСУ. По её словам, это потребуется в том случае, «если условия там ухудшатся». Министр добавила, что США и страны Запада не должны в долгосрочной перспективе отказываться от отправки военных на Украину.

Слова президента Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, заявил 15 марта на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в этой ситуации Париж становится противником Москвы.

По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Эммануэль Макрон хочет удержать власть воинственными заявлениями в адрес России, всё это блеф. Президент Франции и другие руководители стран в Западной Европе пытаются, как и США, бросить Украину и выйти из конфликта, добавил он. Макрон готов выступить с какими-то значимыми заявлениями, а потом притвориться, что союзники по НАТО предали его, предположил Макгрегор.