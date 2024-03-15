Москва, 15 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Нарышкин посоветовал Макрону, главе МИД Франции Стефану Сежурне и «главарям неонацистских прибалтийских режимов» почитать советского писателя Константина Паустовского.

«Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний», — сказал он на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России.

В конце февраля 2024 года президент Франции утверждал, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. При этом руководство НАТО и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

По данным газеты Le Monde, вопрос потенциальной отправки военных обсуждался французскими властями с лета 2023 года в строжайшей секретности.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о бредовом состоянии Макрона после слов об экзистенциальной угрозе Франции на Украине. Таким образом в Париже хотят оправдать ядерную атаку, считает Филиппо.

Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего Макрона в том, что тот «несёт бедствие». По словам сенатора, Макрон на самом деле заигрывает с идеей отправки войск на Украину, в частности, в Одессу, совершенно не думая о последствиях.