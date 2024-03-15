Хельсинки, 16 марта, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Запад не должен категорично выступать против отправки военных в помощь украинской армии. Об этом она сказала в интервью газете Politico.

Marines.mil Солдат армии Финляндии

Глава МИД уточнила, что помощь ВСУ понадобится в том случае, «если условия там ухудшатся».

«Мы никогда не знаем, насколько серьёзной станет ситуация. Но позиция Финляндии однозначна: прямо сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать», — подчеркнула Валтонен.

При этом, добавила министр, США и страны Запада не должны в долгосрочной перспективе исключать отправку войск в Киев.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц не изменил своей позиции по вопросу возможной отправки сухопутных войск на Украину на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему, заявили в его окружении.

В феврале Шольц заявлял, что страны — участницы Евросоюза и НАТО не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, что у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого канцлера, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

Слова президента Макрона о возможности отправке военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.