Москва, 15 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, заявил 15 марта на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в этой ситуации Париж становится противником Москвы.

Dirk Waem/Global Look Press

«Мы читаем заявления господина президента Франции Эмманюэля Макрона. Что Россия противник для Франции, как заявил Макрон, — да, для Франции это очевидно, потому что Франция — она уже втянута в войну на Украине», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что косвенно она уже принимает участие в украинском конфликте. И, добавил Песков, Франция не прочь повысить степень своей вовлеченности в этом конфликте.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что Париж готов принять решения, гарантирующие отсутствие победы России в украинском конфликте в случае эскалации. Он подчеркнул, что наступило время сопротивления. Франция сделает всё, чтобы достичь цели.

В феврале он заявлял, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.

После этого лидеры многих стран ЕС заявили, что речь о переброске военных на Украину не идёт. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 марта подтвердил, что альянс не намерен направлять военных в зону конфликта, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.

Также он заявлял, что Франция может ввести войска на Украину при приближении ВС РФ к Одессе или Киеву. Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

По данным Le Monde, вопрос отправки французских военных на Украину обсуждается с лета 2023 года.

Острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с его обидой на действия России в Африке, предположил в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин.