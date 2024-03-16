Вашингтон, 16 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается удержать власть воинственными заявлениями в адрес России. Такое мнение бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

По его словам, и Макрон, и другие руководители стран в Западной Европе пытаются, как и США, бросить Украину и выйти из конфликта. Французский президент хочет выступить с какими-то значимыми заявлениями, а потом притвориться, что союзники по НАТО предали его.

«Всё это блеф. Он направлен на то, чтобы помочь ему внутри страны, но это не сработает. У него низкий рейтинг. Он долго не задержится на посту президента», — спрогнозировал Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона посоветовал странам Запада задуматься о последствиях обострения украинского конфликта. По мнению Макгрегора, они недооценили всю мощь российской армии, а теперь им следует прекратить провоцировать Россию, поставляя Украине крылатые ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон, в конце февраля заявлявший о возможной отправке военных НАТО на Украину, в недавнем интервью повторил свой тезис. Он подчеркнул, что Франция будет готова «принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит».