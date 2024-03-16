Брянский район, Брянская область, 17 марта, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 17 марта киевские террористы предприняли попытку совершить атаку на территорию региона.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета С-200

«Террористы с помощью баллистической ракеты С-200 пытались совершить атаку. Воздушная цель была уничтожена средствами ПВО над Брянским районом», — написал в своём Telegram-канале Богомаз.

Глава региона добавил, что пострадавших нет, на место выехали спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, в жилом районе Бердянска Запорожской области произошёл взрыв, обошлось без жертв.

В результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения. ВСУ за два дня атаковали целый ряд населённых пунктов региона, рассказал губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.

Безвозвратные потери украинской ДРГ в результате попыток прорваться через госграницу России в ночь на 16 марта, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, составили 60–70% от числа диверсантов. Из 2500 боевиков — 1700 были поражены.