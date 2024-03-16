Бердянск, Запорожская область, 16 марта, 2024, 21:45 — ИА Регнум. В жилом районе Бердянска Запорожской области произошёл взрыв, обошлось без жертв, сообщили 16 марта ИА Регнум в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Преступная киевская власть не оставляет попыток запугать россиян во время проведения выборов. Сегодня вечером в Бердянске сдетонировало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. Обошлось без жертв», — сообщил источник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники служб экстренного реагирования и правоохранительных органов. Администрация города просит жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Как передавало ИА Регнум, в период проведения выборов ВСУ усилили террористические атаки на российские регионы.

Так, в Каховке Херсонской области в результате обстрела дронами со стороны ВСУ погибла женщина, ещё четыре человека получили ранения. 15 марта два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ избирательных участков в Херсонской области. В Брилёвке в результате попадания снаряда в сельсовет были ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина.

В результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщали ранее местные власти. ВСУ в эти два дня атаковали целый ряд населённых пунктов региона, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Председатель участковой избирательной комиссии в селе Благовещенка Запорожской области Наталья Рябенькая ранее проинформировала, что ВСУ сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок. Пострадавших в результате ЧП не было.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.