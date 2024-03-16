Белгородская область, 16 марта, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Два человека погибли и 19 получили ранения в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ, совершённых за статистические сутки — с 7 утра 15 марта до 7 утра 16 марта, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

В Белгороде в результате массированных обстрелов из РСЗО Vampire один человек погиб, 11 получили ранения, отметил Гладков. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«Различные повреждения выявлены в 216 квартирах 33 многоквартирных домов, 6 частных жилых домовладениях, на 4 социальных объектах и 17 хозяйствующих субъектах. Также повреждено 127 автомобилей», — написал губернатор в Telegram-канале.

Второй погибший — участник территориальной обороны. Находясь на дежурстве в Грайворонском районе, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, ВСУ в течение суток атаковали целый ряд других населённых пунктов региона, рассказал Гладков. Для атак использовались артиллерийские, миномётные и танковые снаряды, беспилотники, в том числе самолётного типа и дроны-камикадзе, а также реактивные системы залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор сообщал, что в результате обстрелов ВСУ, совершённых утром 16 марта, погибли два человека, трое получили ранения. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак.

Минобороны ранее также сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск. Кроме того, над территорией области сбили несколько беспилотников. Также Минобороны сообщило о пресечении попыток диверсантов ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил глава государства.