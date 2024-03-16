Москва, 16 марта, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Безвозвратные потери украинской ДРГ в результате попыток прорваться через госграницу России в ночь на 16 марта составили 60–70% от числа диверсантов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все атаки отражены. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60–70%», — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что президент Владимир Путин постоянно получает доклады военных о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и Курской областях.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта украинские ДРГ пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены при участии погранслужбы ФСБ, заявило Минобороны. Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град».

За трое суток, с 12 по 14 марта, ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери противника составили 500 человек.

В МИД России заявили о причастности Британии к попыткам прорыва ДРГ в Россию. В частности, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что имели место попытки прорвать линию обороны, пересечь границу для создания хаоса. То, что такая операция готовилась при участии иностранными специалистами, не вызывает сомнения, сказал Мирошник.