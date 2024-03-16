Москва, 16 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получает от военных доклады о попытках атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области, сообщил журналистам 16 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таисия Лисковец / РИА Новости

Все эти атаки ВСУ были отражены, отметил он.

«Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены», — сказал пресс-секретарь президента.

Минувшей ночью (на 16 марта) ВСУ также совершали попытки прорыва на территорию России, но даже не смогли дойти до границы, потеряв при этом убитыми до 70% бойцов, подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 марта Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили атаки и пресекли попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию России в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области.

В этот же день в ведомстве проинформировали о нанесении поражения сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

Ранее Минобороны сообщало, что при попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области с 12 по 15 марта было уничтожено более 550 бойцов противника. Кроме того, противник потерял 16 танков и 19 бронемашин. Попытки прорыва были предотвращены.

Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.

Российская разведка ещё в феврале получила сведения о планах киевских боевиков перейти границу РФ, на основании этих данных президент приказал отвести из приграничных районов подразделения, в которых проходят службу срочники, рассказал ранее журналист Павел Зарубин со ссылкой на сообщение министра обороны России Сергея Шойгу.