Песков сообщил, что Путин получает доклады о попытках атак на регионы РФ
Песков: Путин получает доклады о попытках атак на Белгородскую и Курскую области
Москва, 16 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получает от военных доклады о попытках атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области, сообщил журналистам 16 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Все эти атаки ВСУ были отражены, отметил он.
«Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены», — сказал пресс-секретарь президента.
Минувшей ночью (на 16 марта) ВСУ также совершали попытки прорыва на территорию России, но даже не смогли дойти до границы, потеряв при этом убитыми до 70% бойцов, подчеркнул Песков.
Как передавало ИА Регнум, ранее 16 марта Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили атаки и пресекли попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию России в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области.
В этот же день в ведомстве проинформировали о нанесении поражения сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.
Ранее Минобороны сообщало, что при попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области с 12 по 15 марта было уничтожено более 550 бойцов противника. Кроме того, противник потерял 16 танков и 19 бронемашин. Попытки прорыва были предотвращены.
Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.
Российская разведка ещё в феврале получила сведения о планах киевских боевиков перейти границу РФ, на основании этих данных президент приказал отвести из приграничных районов подразделения, в которых проходят службу срочники, рассказал ранее журналист Павел Зарубин со ссылкой на сообщение министра обороны России Сергея Шойгу.