Москва, 16 марта, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Российская разведка ещё в феврале получила сведения о планах киевских боевиков перейти границу РФ. На основании разведданных президент Владимир Путин приказал отвести из приграничных районов подразделения, в которых проходят службу срочники. Об этом рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» журналист Павел Зарубин со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Зарубина, Верховный главнокомандующий Владимир Путин принял решение отвести срочников от линии госграницы на второй и третий эшелоны.

«Президент отдал приказ заменить срочников контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, с 12 марта Киев предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории РФ, ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями.

Украинские боевики, пытаясь прорваться через границу России в Белгородской и Курской областях, попали в огневой мешок. Об этом рассказал Павел Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Общие потери ВСУ в приграничье за три дня составили более 1500 человек, в том числе около 500 убитыми. Также было уничтожено 18 танков и 23 боевые бронемашины.