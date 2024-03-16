Москва, 16 марта, 2024, 13:18 — ИА Регнум. ВС РФ отразили атаки и пресекли попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию России в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области, сообщило 16 марта Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населённых пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, а также несколько единиц вооружения, в том числе три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire и боевая машина РСЗО «Град», рассказал Конашенков.

Также 16 марта в Минобороны сообщили об уничтожении цеха сборки беспилотников в Сумской области, пунктов временной дислокации боевиков ВСУ в районе Одессы, нанесении поражения сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны ранее сообщило, что при попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области за три дня с 12 по 15 марта было уничтожено более 550 бойцов противника. Кроме того, противник потерял 16 танков и 19 бронемашин. Попытки прорыва были предотвращены.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил глава государства.

Российская разведка ещё в феврале получила сведения о планах киевских боевиков перейти границу РФ, на основании разведданных президент приказал отвести из приграничных районов подразделения, в которых проходят службу срочники, рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» журналист Павел Зарубин со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.