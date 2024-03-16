Москва, 16 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах Украины, граничащих с Белгородской и Курской областями, сообщил 16 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника», — сказал он.

Кроме того, добавил Конашенков, отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населённых пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

По данным Минобороны, в результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

Как передавало ИА Регнум, 15 марта официальный представитель российского военного ведомства информировал, что попытки украинских диверсионных групп прорваться на территорию России в Курской и Белгородской областях завершились для Киева потерей 16 танков и 11 боевых машин пехоты Bradley.

Днём ранее Минобороны сообщило, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино российские военные уничтожили 195 боевиков киевского режима. В этот же день, 14 марта, Росгвардия сообщила о совместном с ВС РФ и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.

Позже Минобороны добавило, что, по собранным данным, всего за трое суток с 12 по 14 марта в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей ВСУ потеряли более 1,5 тыс. боевиков, 500 из которых — безвозвратные потери.