Москва, 14 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. На предстоящих президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках, заявила 14 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Александр Полегенько/ТАСС

«Релоканты и те, кто там давно осел, они там декларируют, что они любят страну, но на самом деле активно сейчас работают против России, создана сеть штабов (по дискредитации выборов. — Прим. ред.) в основном в странах Прибалтики, Польши, Германии, где фактически, действительно, их хорошенечко натаскивают, их хорошо содержат», — сказала Памфилова.

Она отметила, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках в России, чтобы помешать голосованию на выборах.

«Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний. За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну», — добавила глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила на заседании комиссии, что противники России «до потери сознания» хотят сорвать выборы и готовят различные провокации. Россия к этим попыткам готова, поэтому всё «бумерангом улетит обратно», подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Памфилова заявила, что уровень напряжённости, интенсивности и изощренности в действиях, направленных на дискредитацию выборов президента в стране, будет беспрецедентным за всю историю.

Вместе с тем в распространённом 11 марта сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России говорилось, что американские власти попытаются организовать кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России, а также сократить явку.

По информации спецслужбы, администрация президента США Джо Байдена поручила американским неправительственным организациям добиться снижения явки, чтобы потом поставить под сомнение итоги выборов в России. Запад в этих планах просчитается, подчеркнули в СВР.

Кроме того, ведущих IT-специалистов американское руководство намерено привлечь к кибератакам на систему ДЭГ. В США рассчитывают, что атаки сорвут учёт голосов значительной доли российских избирателей.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.